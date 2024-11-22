Защита от хакеров находит путь в российские грузовики

Российские власти объявили о планах провести анализ ситуаций, когда транспортные происшествия были вызваны действиями хакеров. Специалисты составят список потенциальных угроз, исходящих от хакеров, направленных на автотранспорт, и разработают методы обеспечения безопасности программного обеспечения автомобилей и блоков управления.

Эксперт в области кибербезопасности Алексей Лукацкий отметил, что существует множество случаев, когда неизвестные хакеры взламывали системы автомобилей, в том числе отключали тормоза и двигатель. Подобные атаки являются неприемлемыми, так как создают опасность для участников дорожного движения и негативно влияют на логистику грузоперевозок.

В 2023 году на выставке "Иннопром" в Казани была представлена первая система кибербезопасности для транспортных средств, разработанная для высшего руководства России, Беларуси и Казахстана.

Создание отечественной системы защиты автомобилей от кибератак возьмут на себя компании АО "ГЛОНАСС", "Лаборатория Касперского" и ФГУП "НАМИ". Первоочередной задачей будет внедрение этой системы на предприятиях "КамАЗ" и "ГАЗ" для обеспечения безопасности грузового автотранспорта, производимого в России.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что "КамАЗ" готовит к выходу новую версию грузовика.