Great Wall откроет в Калининграде новое автопроизводство: что известно о планах компании

Китайский производитель автомобилей Great Wall Motor объявил о планах совместного производства с калининградским заводом «Автотор». Об этом сообщил глава российского представительства GWM Джеймс Чжан в беседе с «Газетой.Ru», не раскрывая дополнительных деталей предстоящего проекта.

Согласно заявлению топ-менеджера, запуск совместного производства намечен на середину 2026 года. Кроме того, Чжан сообщил о скором обновлении самой популярной модели Great Wall Motor в России — кроссовера Haval Jolion. В марте эта модель получила новую версию с бензиновым двигателем для полноприводной модификации, а также ряд обновлений в интерьере, призванных повысить эргономику.

В настоящий момент подробности о производственном процессе на площадке в Калининграде не раскрываются. Однако очевидно, что речь идет о локализации выпуска премиального рамного внедорожника Tank 300. Ожидается, что сборка этой модели стартует во втором квартале текущего года.

Ранее стало известно, что внедорожник Tank 300 будет собираться на «Автоторе» в версиях «Драйв», «Премиум», «Сити Драйв» и «Сити Премиум». Автомобиль будет оснащаться 2,0-литровым турбированным мотором мощностью 218 л. с., который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Покупателям предложат два варианта оформления салона — черный и черно-красный, а также пять расцветок кузова.

Все автомобили Tank, произведенные в Калининграде, будут проходить многоуровневую проверку качества в соответствии с требованиями концерна GWM. Для них также предусмотрена официальная гарантия и поддержка по сервисному обслуживанию в авторизованных дилерских центрах Tank.

Стоит отметить, что обновленный Tank 300 модели 2026 года получил менее мощный двигатель — теперь его мощность составляет 218 лошадиных сил вместо прежних 220. Представители российского офиса Great Wall не прокомментировали причины такого изменения, подчеркнув только, что производитель оставляет за собой право вносить корректировки в конструкцию и технические параметры автомобилей.

