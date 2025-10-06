В России начал работу сервис автолизинга для частных лиц с "нестандартной" кредитной историей – Appruvo

Кирилл Ларин, ранее продавший платформу «еКредит» компании Яндекс, представил новый проект — лизинговую платформу для автомобилей с пробегом под названием Appruvo. По информации, предоставленной пресс-службой компании, Appruvo действует не как агрегатор, а как самостоятельный лизинговый оператор, который берет на себя финансирование сделок клиентов.

Платформа ориентирована на физических лиц, имеющих сложную кредитную историю. В рамках сделок возможна лизинговая выдача только автомобилей старше 7 лет. Отличительной особенностью Appruvo стал внедренный AI-скоринг лизингополучателей, на который команда уже подала заявку на патент. За 7 месяцев бета-тестирования к платформе присоединились 50 автодилеров, а клиентам было выдано 80 автомобилей. До конца 2026 года компания планирует провести до 11 тысяч сделок.

В основе монетизации Appruvo лежит смешанная модель, включающая несколько каналов дохода. Основной доход формируется за счет процентных выплат со стороны клиентов за пользование автомобилем. Дополнительно автосалоны вносят разовую плату в размере 1 тысячи рублей и перечисляют 4% от суммы финансирования за каждый оформленный автомобиль. Такой подход считается новым для рынка, поскольку обычно банки и лизинговые компании платят дилерам комиссионные за оформление кредитных продуктов.

Финансирование сделок на платформе организовано по принципу синдицирования: для приобретения автомобилей используются как собственные средства Appruvo, так и привлеченные ресурсы других лизинговых компаний и корпоративных кредиторов.

Appruvo построена по принципу микросервисной архитектуры и включает модули для обработки кредитных заявок, скоринга и электронного документооборота. Система интегрирована с DaData, бюро кредитных историй, платформой «еКредит», а также с биллинговыми и коллекшен-сервисами и инструментами управления автопарками.

Для участников платформы предусмотрены персональные кабинеты. Продавцы получают универсальный рабочий кабинет с возможностью управления заявками, сопровождения сделок, взаимодействия с сотрудниками Appruvo, контроля статусов и настройки учетной записи автосалона. Клиенты могут воспользоваться мини-приложением в Telegram, позволяющим отслеживать статус своих лизинговых заявок и производить ежемесячные платежи. В обоих кабинетах доступна вся необходимая документация по сделке.