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Оборот немаркированных автомобильных жидкостей в России будет запрещен к концу 2025 года.

Обязательная маркировка автомобильных жидкостей вступила в силу в России. Производители должны наносить коды, а магазины продавать только промаркированные товары.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.05.2025, 17:12·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Согласно информации из телеграм-канала «Автопоток», начиная с 1 марта 2025 года, в России заработала новая программа по обязательной регистрации некоторых видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей в системе «Честный знак».

На первом этапе участники рынка обязаны подать заявление для включения в процесс маркировки, настроить процессы заказа и нанесения кодов на товары, предоставить отчеты о маркировке, оплатить коды и ввести их в оборот.

С 1 сентября производители и импортеры автомобильных жидкостей обязаны проставлять коды маркировки, предоставлять отчеты о маркировке и уведомления о введении товаров в оборот.

Позднее производители, продавцы и импортеры должны промаркировать оставшиеся запасы автомобильных жидкостей. С 1 декабря продажа немаркированной продукции будет запрещена.

С 1 апреля 2026 года вступит в силу новое требование о предоставлении информации о выводе из оборота при розничной продаже смазочных материалов.

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Моторные масла (4)

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