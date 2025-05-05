Оборот немаркированных автомобильных жидкостей в России будет запрещен к концу 2025 года.

Согласно информации из телеграм-канала «Автопоток», начиная с 1 марта 2025 года, в России заработала новая программа по обязательной регистрации некоторых видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей в системе «Честный знак».

На первом этапе участники рынка обязаны подать заявление для включения в процесс маркировки, настроить процессы заказа и нанесения кодов на товары, предоставить отчеты о маркировке, оплатить коды и ввести их в оборот.

С 1 сентября производители и импортеры автомобильных жидкостей обязаны проставлять коды маркировки, предоставлять отчеты о маркировке и уведомления о введении товаров в оборот.

Позднее производители, продавцы и импортеры должны промаркировать оставшиеся запасы автомобильных жидкостей. С 1 декабря продажа немаркированной продукции будет запрещена.

С 1 апреля 2026 года вступит в силу новое требование о предоставлении информации о выводе из оборота при розничной продаже смазочных материалов.