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Продажи подержанных автомобилей в России замедляются. Какие машины продаются дольше?

Россияне стали тратить больше времени на продажу подержанных автомобилей. Средний срок реализации авто в июле увеличился до 38 дней, что на 2 дня больше, чем в предыдущем месяце. Такие данные привели эксперты с платформы «Авто.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
26.08.2024, 09:02·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Россияне стали тратить больше времени на продажу подержанных автомобилей. Средний срок реализации авто в июле увеличился до 38 дней, что на 2 дня больше, чем в предыдущем месяце. Такие данные привели эксперты с платформы «Авто.ру Бизнес» после собственного исследования.

Если машины стоимостью от 300 тыс. до 700 тыс. рублей продаются в среднем за 32 дня, то автомобили в ценовом диапазоне от 700 тыс. до 1,5 млн рублей находят новых владельцев за 40 дней.

Продажи подержанных машин в категории от 1,5 млн рублей наиболее существенно замедлились. В июле среднее время продажи таких автомобилей увеличилось на 5 дней по сравнению с предыдущим месяцем и составило 44 дня. С другой стороны, авто до 300 тыс. рублей начали продаваться быстрее - в среднем за 17 дней, на 1 день быстрее, чем месяцем ранее.

Ранее аналогичное исследование было проведено экспертами «Авто.ру», которые также выделили наиболее быстро продаваемые подержанные автомобили в России. Были составлены рейтинги для новых авто, а также для подержанных машин в бюджетном и премиальном сегментах.

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