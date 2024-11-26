Рост спроса на Lada 2107 с пробегом зафиксирован в России

В текущем году продажи подержанных автомобилей марки "Лада" увеличились на 57,5%. Эта популярная марка уверенно лидирует на вторичном рынке автомобилей в России уже девятый месяц подряд.

Согласно статистике, в топ-3 самых популярных среди россиян подержанных моделей входят Lada 2107, Lada 2114 "Самара" и "Нива" 4x4. Также в этот рейтинг входят "Приора" и "Гранта".

Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем", считает, что интерес россиян к классическим моделям от "ВАЗ" обусловлен доступной ценой. Например, "Семерку" с пробегом сегодня можно купить всего за 100 тысяч рублей.

Игорь Моржаретто, представитель агентства "Автостат", связывает рост продаж подержанных автомобилей в России с резким увеличением стоимости утилизационного сбора и повышением ключевой ставки Центробанка. Вследствие этого автокредиты стали дороже, и многие жители страны предпочитают рассмотреть варианты на вторичном рынке перед покупкой нового автомобиля.

Ранее были оглашены условия приобретения новых кроссоверов Xcite X-Cross 8 российскими покупателями.