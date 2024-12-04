Продажи автомобилей в России резко упали, сообщают ведущие эксперты.

В ноябре текущего года в России отмечено снижение продаж легковых автомобилей на 28,8%, что составило 121,88 тысячи экземпляров.

Покупатели стали менее заинтересованы в автомобилях из-за высокой ставки Центробанка. Это привело к удорожанию автокредитов, хотя именно с помощью кредитов большинство жителей страны и приобретают автомобили.

Тем не менее, участники авторынка ожидают оживления продаж в будущем. Многие из россиян планируют купить автомобиль до следующего повышения утилизационного сбора. Также дополнительные скидки от импортеров смогут стимулировать спрос. По мнению экспертов, эти факторы могут увеличить продажи автомобилей на 5–10%.

На данный момент в России зарегистрировано 44,6 миллионов легковых автомобилей по данным ГИБДД. Доля отечественных машин составляет 31,6% от общего автопарка (приблизительно 14 миллионов единиц). Второе место занимают японские модели – 23% (10 миллионов). На третьем месте расположились автомобили корейских производителей – 13% (5,7 миллиона).

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что в начале 2025 года в автосалонах России появится новый рамный внедорожник BAIC BJ60.