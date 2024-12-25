Рекордный спрос на подержанные электрокары зафиксирован в России

В России продажи электрокаров в ноябре выросли на 46 процентов по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 1168 автомобилей, в то время как годом ранее было продано лишь 801 единица.

Интересно, что около 70% вторичного рынка в сегменте электромобилей контролируют лишь три производителя. Это Nissan (493 проданных машины), Tesla (158 единиц) и Zeekr (147 автомобилей). Остальные бренды не смогли превысить отметку в 100 проданных электрокаров, утверждают эксперты.

Лидером среди подержанных электрокаров стал Nissan Leaf, который установил рекордные продажи в ноябре - 482 автомобиля. Этот доступный вариант электрокара уже не первый год удерживает позицию лидера на рынке. Ни одна другая модель, кроме Nissan Leaf, не смогла продать более 100 экземпляров.

Близко к этой планке подошел Zeekr 001, у которого 91 покупатель. Также в топ-4 вошли Tesla Model 3 (72 машины), Model Y (37 электрокаров) и отечественный Evolute i-PRO (68 единиц).