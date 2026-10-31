За месяц в России изменились цены на автомобили 10 брендов: какие машины подешевели, а какие подорожали

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В середине осени повышение цен на новые автомобили в России стало менее масштабным. В сентябре стоимость машин пересмотрели 13 брендов, а в октябре — только семь. Одновременно три марки, напротив, снизили цены, выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга российского авторынка.

Снижения цен

Jetour

Фото: Автоновости Дня

Принадлежащий Chery бренд Jetour в октябре уменьшил цены на две переднеприводные версии кроссовера Dashing 2026 года выпуска. Снижение составило 50-80 тыс. рублей.

Начальная комплектация Jetour Dashing 2026 года выпуска «Комфорт» стала дешевле на 50 тыс. рублей. Теперь она стоит 2 709 900 рублей. Цена топовой переднеприводной версии “Престиж” снизилась на 80 тыс. рублей — до 2 949 900 рублей.

Soueast

Фото: Автоновости Дня

Еще один бренд из «портфеля» Chery, Soueast, снизил базовые цены на свой самый доступный кроссовер S06. Обе комплектации модели подешевели на 70 тыс. рублей. Стоимость «Престиж 2WD» теперь составляет 3 029 000 рублей, а «Престиж AWD» — 3 409 900 рублей.

АмберАвто

Фото: Автоновости Дня

Вопреки общему «тренду» цены в октябре пересмотрел в сторону снижения и российский бренд «АмберАвто», принадлежащий калининградскому холдингу «Автотор». Электрический седан «АмберАвто А5» в обеих комплектациях подешевел на 50 тыс. рублей.

После пересмотра цен автомобиль в базовом оснащении стоит 3 400 000 рублей, а в максимальной комплектации — 3 600 000 рублей.

Повышения цен

Foton

Фото: Автоновости Дня

Китайская марка Foton в октябре увеличила базовую стоимость только одной модели — пикапа Tunland G9. В России он представлен в единственной комплектации «Премиум» с турбодизельным мотором. Цена версии выросла на 100 тыс. рублей и достигла 3 990 000 рублей.

Geely

Фото: Автоновости Дня

Марка Geely, пользующаяся популярностью у россиян, также «отдалила» от покупателей одну модель — единственный в своей линейке электрический кроссовер EX5. В зависимости от комплектации цены на него поднялись на 130-220 тыс. рублей. С учетом отмены прямых скидок итоговое подорожание составило 180-270 тыс. рублей.

Теперь Geely EX5 в базовом исполнении «Про» стоит 4 299 990 рублей, а цена топовой версии «Макс» достигла 4 699 990 рублей.

Voyah

Фото: Автоновости Дня

Гибридный кроссовер Voyah Free в комплектации «Спорт» подорожал на 200 тыс. рублей. Его новая цена составляет 6 940 000 рублей.

При покупке за наличные действует прямая выгода в размере 650 тыс. рублей, поэтому автомобиль можно приобрести за 6 290 000 рублей.

Peugeot

Фото: Автоновости Дня

Официально продающийся в России французский кроссовер Peugeot 4008 2026 года выпуска в единственной комплектации стал дороже на 200 тыс. рублей. Теперь его стоимость составляет 4 499 000 рублей.

Одновременно с повышением цены автомобиль получил отечественную мультимедийную платформу PlayAuto от компании Navio. Она включает навигацию, сервис оплаты топлива на АЗС, музыку, подкасты и аудиокниги, в том числе с голосовым управлением через ИИ-ассистента.

Citroen

В октябре подорожали и две легковые модели французского бренда Citroen. Стоимость кроссовера Citroen C5 Aircross и кроссбэка Citroen C5 X во всех комплектациях увеличилась на 100 тыс. рублей.

Citroen C5 Aircross теперь стоит 4 099 000-4 199 000 рублей в зависимости от года выпуска. Цена кроссбэка Citroen C5 X выросла до 4 499 000 рублей.

Tenet

Фото: Автоновости Дня

Молодой российский бренд Tenet, практически сразу вошедший в «тройку» лидеров российского авторынка, в октябре повысил цены на два кроссовера — компактный T4L и среднеразмерный T7.

Компактный кроссовер Tenet T4L является слегка удлиненной версией T4. В обеих комплектациях модель подорожала на 15 тыс. рублей, и теперь без учета скидок ее стоимость составляет от 2 344 000 до 2 494 000 рублей.

Среднеразмерный Tenet T7 по итогам девяти месяцев 2026 года уже обогнал по продажам Haval Jolion и стал самым популярным кроссовером в России. Во всех версиях модель прибавила в цене 20 тыс. рублей, а новые цены находятся в диапазоне от 2 805 000 до 3 210 000 рублей.

УАЗ

Октябрьский список подорожаний завершает Ульяновский автозавод. Уже в первый день месяца предприятие повысило цены на весь модельный ряд автомобилей УАЗ 2026 года выпуска.

Увеличение на 80 тыс. рублей коснулось всех комплектаций «Патриота», «Пикапа», «Хантера» и «Буханки», а также бортовых версий и фургонов «Профи».

С октября автомобили УАЗ 2026 года производства продаются по следующим ценам:

УАЗ «Патриот» МКПП — 2 005 000 руб.,

УАЗ «Пикап» МКПП — 2 030 000 руб.,

УАЗ «Хантер» — 1 800 000 руб.,

УАЗ «Хантер» Экспедиция — 2 115 000 руб.,

УАЗ «Буханка» — от 1 720 000 до 1 810 000 руб.,

УАЗ «Буханка» Экспедиция — 2 020 000 руб.,

УАЗ «Профи» бортовой — от 2 070 000 до 2 290 000 руб.,

УАЗ «Профи» фургон — от 2 240 000 до 2 615 000 руб.

Напомним, что в августе и сентябре рост цен на новые автомобили в России был более масштабным. Тогда стоимость машин увеличили 10 и 13 брендов соответственно.

В частности, в сентябре подорожали модели Belgee, Geely, Omoda, Tenet, Jeland, Solaris, Jaecoo и других марок.

Автор: Иван Бахарев