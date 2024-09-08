В России появился новый автомобиль ВАЗ-2112, который хранился в гараже.

В России появилась возможность купить ВАЗ-2112 в идеальном состоянии. У автомобиля только один владелец, и у него нет никаких проблем с историей, таких как аварии или юридические споры.

Предыдущий владелец хранил машину в гараже, поэтому она выглядит как новая. Регулярное техническое обслуживание позволило избежать проблем, и сейчас автомобиль готов к продаже за 850 000 рублей, что выше средней цены на вторичном рынке.

Салон автомобиля выглядит свежим: пластик не потерял цвет, кресла не деформировались, а крепления не подверглись коррозии. Небольшие недостатки есть только на внешней части: отсутствуют колпачки на дисках, но есть пластиковые локеры на арках и брызговики. Днище обработано антикоррозийным составом.

Автомобиль ВАЗ-21124 оснащен 1,6-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 90 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Среди опций стоит выделить электростеклоподъемники и подогрев передних сидений.

Фото: Carsweek.ru

Также поступила информация о поступлении на российский авторынок Lamborghini Urus 2024 года с мощным двигателем, развивающим 666 лошадиных сил, и гарантией от производителя.