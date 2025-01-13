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Россиянам придется платить больше за автомобили от Sollers

Статья о росте цен на автомобили Sollers: увеличение до 202 тысяч рублей, новые модели и перспективы развития марки к 2025 году.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.01.2025, 09:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Автомобили под брендом Sollers значительно подорожали: прирост цен составил от 120 до 202 тысяч рублей, сообщает аналитическое агентство "Цена Авто".

Минимальное повышение в размере 120 тысяч рублей зарегистрировано в январе у линейки Sollers Argo, включающей бортовые, изотермические, промтоварные фургоны и рефрижераторы (рост на 3,7-5,2%).

Модельный ряд Atlant подорожал на 130 тысяч (прирост в диапазоне 3,1-3,9% в зависимости от версии), включая различные варианты для разных бизнес-задач, такие как автобусы, цельнометаллические, бортовые, грузопассажирские, изотермические и промтоварные фургоны.

Цены на пикап Sollers ST6 увеличились на 152-202 тысячи рублей (повышение от 6 до 8 процентов). Модификации с 2-литровым турбодизелем 2.0 (136 л.с., 320 Нм) появились в продаже в ноябре 2023 года, а бензиновые версии стали доступны в декабре.

Автомобиль Sollers ST6 фактически является известным россиянам "китайцем" JAC T6. Отличие заключается в логотипах и более простой радиаторной решетке, в отличие от китайской модели, где использовался хром.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что к 2025 году модельный ряд Sollers пополнится фургоном и минивэном.

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