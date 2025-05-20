Автомобиль с искусственным интеллектом будет выпущен в России

Дизайнеры электромобиля «Атом» из России готовятся к выпуску своего собственного голосового ассистента. Он позволит владельцам управлять различными функциями машины голосом, будучи полностью интегрированным с системами автомобиля и обладая функциями искусственного интеллекта.

По информации пресс-службы «Атома», голосовой ассистент сможет контролировать климат-контроль, окна, двери, настройки сидений, зеркал, а также освещение в машине. Он также облегчит работу с мультимедийной системой, телефоном, радио и контактами.

Этот ассистент будет функционировать в автономном режиме, даже без доступа к сети Интернет. А не только выполнит команды владельца, но и предложит полезные советы и рекомендации для экономии заряда батареи, проанализировав состояние автомобиля.

Благодаря современным нейросетевым технологиям, голосовой ассистент «Атома» будет персонализирован под каждого владельца автомобиля, учитывая его предпочтения. Он сможет предлагать интересные места вдоль маршрута, такие как кафе, достопримечательности и другие локации.

Служба разработки голосового помощника «Атома» принадлежит компании ООО «Энбисис», специализирующейся на создании программного обеспечения и высокотехнологичных решений на основе искусственного интеллекта.

Фокус компании заключается в интеграции голосового искусственного интеллекта в информационную систему электромобиля «Атом», сделав вождение более приятным и эффективным. Голосовой ассистент будет уметь реагировать на любой запрос, учитывая контекст и представляя собой новаторское техническое решение.

На этой неделе стало известно, что электромобиль «Атом» успешно прошел первый цикл краш-тестов. Предварительные автомобили показали отличные результаты при проверке кузова и прототипных компонентов.

Серийная модель «Атома» будет оснащена электродвигателем мощностью 204 лошадиные силы, батареей объемом 77 кВт-ч и запасом хода до 500 км. Электромобиль также получит специализированную операционную систему «Атом ОС», цифровой маркетплейс и уникальный идентификатор Атом ID.

Сборка электромобиля начнется на московском заводе «Москвич» в июле, а затем производство перенесут на завод XY Group в китайском Харбине. Для покупателей будет доступно семь цветов кузова, каждый из которых назван в честь химических элементов или единиц измерения.

Предсерийный прототип «Атома» был замечен на дорогах Москвы в начале мая, привлекая внимание современным дизайном и технологичными решениями. Будущим владельцам обещают уникальный и инновационный автомобиль, способный удовлетворить потребности даже самых требовательных пользователей.