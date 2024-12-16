В России появился автомобиль марки Solaris стоимостью 20 тысяч долларов.

На производстве автомобилей "АГР" свежий выпуск - 20-тысячный Solaris. За 10 месяцев с момента запуска линии собрали праздничную машину, как сообщается из их пресс-службы.

Чем особенен этот автомобиль? Solaris HC в версии Prestige Smart. Кроссовер Galaxy Blue, с автоматической коробкой передач и полным приводом. В комплектацию вошли системы безопасности, панорамная крыша, мощная аудиосистема, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового и бокового обзора. Интегрирована телематика с возможностью дистанционного запуска двигателя, пакет зимних опций.

Не стоит забывать, что начало нового автомобильного бренда в России было оглашено в феврале 2024 года компанией "АГР". Производство полного цикла теперь функционирует на петербургском заводе. На сегодняшний день выпускается 4 модели: Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX.

По информации агентства "АВТОСТАТ" в России с начала производства и до ноября текущего года было продано 13 358 новых автомобилей Solaris.