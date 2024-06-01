Новый запрет для автомобилистов начал действовать в России. Как избежать штрафа?

Сегодня, в первый день лета, 1 июня, вступил в силу запрет на использование зимних шипованных шин в России. За нарушение данного запрета предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей, согласно статье 12.5 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции теперь имеют право штрафовать водителей, использующих зимние шипованные шины. Новый «Перечень неисправностей…» с данной поправкой начал действовать с 1 сентября прошлого года, но запрет на использование зимних шин стал актуальным только сегодня и будет действовать до 1 сентября.

Сумма штрафа за использование «шипов» составляет 500 рублей, однако, как отмечал глава Госавтоинспекции Михаил Черников еще в декабре, на практике планируется не штрафовать водителей за это нарушение. Он подчеркнул, что водители должны самостоятельно заботиться о безопасности на дороге, и рекомендовал использовать всесезонные шины или «липучку» в любое время года.

Запрет на использование зимних шин в летний период распространяется на автомобили категорий M1 – пассажирские машины с количеством посадочных мест не более восьми, не считая места водителя, а также на небольшие грузовики N1 с массой до 3,5 тонн.