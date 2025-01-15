В России все еще продают новые Hyundai Tucson 2022 модельного года

На авторынке России уже представлено несколько версий кроссовера Hyundai Tucson 2022 года выпуска, который уже успел завоевать популярность среди автолюбителей.

Самая доступная версия в комплектации Family Plus предлагается по цене 4 557 000 рублей. Вариант Lifestyle + Smart Sense стоит уже дороже - 4 732 000 рублей. В стоимость включены опции дополнительного оборудования, установленного дилером. При этом покупателям предоставляется хорошая скидка в размере 300 тысяч рублей при условии обмена старого автомобиля через программу трейд-ин и согласии на кредитование.

Под капотом Hyundai Tucson установлен 186-сильный дизельный двигатель объемом два литра в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Тем временем уже доступны к продаже кроссоверы Hyundai Tucson 2024 года выпуска по более привлекательной цене. Например, модель прошлого года в комплектации "Комфорт" предлагается одним из дилеров в столице за 3,95 миллиона рублей. Этот вариант оснащен 150-сильным 2-литровым бензиновым двигателем, автоматической коробкой передач и полным приводом.

Фото: Carsweek.ru

Недавно было объявлено о том, что новейшая электрическая модель Hyundai Ioniq 5 N получила спортивную версию с возможностью дрифта.