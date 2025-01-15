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В России все еще продают новые Hyundai Tucson 2022 модельного года

Hyundai Tucson 2022: цены и комплектации на российском авторынке. Выберите свой идеальный кроссовер уже сейчас! Большие скидки и новейшие технологии ждут вас.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.01.2025, 11:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

На авторынке России уже представлено несколько версий кроссовера Hyundai Tucson 2022 года выпуска, который уже успел завоевать популярность среди автолюбителей.

Самая доступная версия в комплектации Family Plus предлагается по цене 4 557 000 рублей. Вариант Lifestyle + Smart Sense стоит уже дороже - 4 732 000 рублей. В стоимость включены опции дополнительного оборудования, установленного дилером. При этом покупателям предоставляется хорошая скидка в размере 300 тысяч рублей при условии обмена старого автомобиля через программу трейд-ин и согласии на кредитование.

Под капотом Hyundai Tucson установлен 186-сильный дизельный двигатель объемом два литра в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Тем временем уже доступны к продаже кроссоверы Hyundai Tucson 2024 года выпуска по более привлекательной цене. Например, модель прошлого года в комплектации "Комфорт" предлагается одним из дилеров в столице за 3,95 миллиона рублей. Этот вариант оснащен 150-сильным 2-литровым бензиновым двигателем, автоматической коробкой передач и полным приводом.

Фото: Carsweek.ru

Недавно было объявлено о том, что новейшая электрическая модель Hyundai Ioniq 5 N получила спортивную версию с возможностью дрифта.

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