Самый экономичный битопливный Lada Largus снова доступен для покупки в России

Новейшая модель Lada Largus CNG снова представлена на рынке. Отличительной чертой стало изменение местоположения баллонов, что было сделано по рекомендациям клиентов. Теперь баллоны спрятаны под полом кузова, что позволило сохранить объем багажника и стандартный бензобак на 50 литров.

Автомобиль оснащен тремя стальными баллонами для сжиженного природного газа общим объемом в 90 литров. Производитель заверяет, что безопасность здесь на высоте. Баллоны надежны и защищены специальным металлическим кожухом, также предусмотрены специальные клапаны, автоматически перекрывающие подачу метана при аварийных ситуациях. ГБО имеет заводскую сертификацию, что облегчит процесс регистрации в ГАИ.

Универсал Lada Largus CNG, рассчитанный на пять мест, с учетом госсубсидий и акций от производителя, доступен по цене от 1 685 000 рублей. Цены на фургон начинаются с отметки в 1,52 миллиона. В основе самых экономичных моделей «Ларгусов» лежит 1,6-литровый 16-клапанный двигатель в паре с 5МКПП.

В арсенале универсала имеется несколько подушек безопасности, водительское кресло с возможностью регулировки по высоте, трехуровневый подогрев передних сидений, кондиционер, мультимедийная система EnjoY Pro, датчики дождя и света, а также другие опции. Обогреваются наружные зеркала и лобовое стекло. Фургон по комплектации будет скромнее.