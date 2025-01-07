Немецкий хэтчбек снова доступен в продаже в России

Столичный дилер предложил клиентам обновлённый VW Golf. Иномарка из «серых» поставок доступна в единственном варианте исполнения по цене 4,3 миллиона, передает Autonews. Интересно, что часть автомобилей уже зарезервировали.

«Гольф» можно купить с хорошей скидкой в 850 тысяч, если оформить кредит и сдать старый автомобиль в трейд-ин. Оснащается хэтчбек единственным полуторалитровым 150-сильным двигателем в связке с «роботом».

Обновившийся «Гольф» немцы представили в начале прошлого года. В арсенале хэтчбека заявлены климат-контроль, парктронники по кругу, датчик света, система «старт-стоп», запуск мотора кнопкой и многое другое.

Это не первая поставка обновленных VW Golf в Россию. Правда, машины из прошлой партии были доступнее - в районе четырех миллионов рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что бывший завод Volkswagen в России, сменивший название на AGR, распродает редкие автокомпоненты.