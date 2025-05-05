Цены на два пикапа отечественного производства в России неожиданно подскочили

По информации портала "Автоновости дня", в начале мая цены на пикапы Sollers ST6 и ST8 во всех комплектациях поднялись на 50 тыс. рублей (рост на 1,7-1,9%). При этом набор доступного оборудования остался без изменений. Модельный ряд представлен четырьмя вариантами: двумя с бензиновым двигателем и двумя с дизелем.

Базовая версия Sollers ST6 оснащена китайским 176-сильным бензиновым турбомотором объемом два литра. Также вариант с 136-сильным турбодизелем того же объема. Данный двигатель производится на моторном заводе Sollers в Елабуге. Цена на ST6 варьируется от 2,63 до 2,83 миллиона рублей.

Флагманский пикап Sollers ST8 оснащен тем же двигателем - двухлитровым 136-сильным турбодизелем. Для тех, кто не заинтересован в дизельном варианте, доступен бензиновый пикап с двигателем объемом 2,4 литра и мощностью 204 л.с. Цены на ST8 колеблются от 2,87 до 3,07 миллиона рублей.

Оба пикапа оснащены 6-ступенчатой механической коробкой передач, альтернативных вариантов пока нет.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что в начале 2025 года цены на модели Sollers выросли гораздо существеннее: повышение цен составило до 202 тыс. рублей.