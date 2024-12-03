Продажи новых автомобилей в России снизились. По данным Минпромторга

В последнем месяце этого года россияне обзавелись 120 тысячами новых легковых автомобилей, как сообщает Минпромторг РФ.

Основные эксперты обратили внимание на сегмент легких коммерческих автомобилей - LCV, где также отмечается положительная динамика. В ноябре было продано 14,2 тысячи единиц этого вида транспорта. По годовому показателю это увеличение на 28%, но если сравнивать с предыдущим месяцем, то наблюдается спад на 12%.

Продажи грузовиков демонстрируют отрицательную динамику как в годовом, так и в месячном выражениях: -25% и -31% соответственно. В ноябре было совершено 9 тысяч сделок по продаже грузовиков.

В сегменте автобусов отмечается рост на 30% - было продано 1,8 тысячи экземпляров. По сравнению с октябрем было зафиксировано снижение на 2%.

Общий объем продаж новых автомобилей в ноябре увеличился на 7% по годовому показателю, но снизился на 27% по сравнению с октябрем 2024 года, составив 145 тысяч единиц. С начала года и по ноябрь было реализовано уже 1,69 миллиона автомобилей, что означает рост на 44%.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что сроки кредитования на подержанные автомобили в России стали длиннее на целый год по сравнению с новыми автомобилями.