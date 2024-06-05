Roewe RX9: альтернатива китайского производства для Toyota Highlander доступна в России

Летом 2024 года на рынке по-прежнему встречаются единичные предложения по внедорожнику Roewe RX9. Интересно, что цена на этот автомобиль значительно снизилась – скидка составляет более 1,7 миллиона рублей. Такие детали выявил портал CarsWeek в ходе своего стандартного мониторинга.

Одним из автосалонов, где можно приобрести внедорожник Roewe RX9 2023 года выпуска в комплектации Exclusive Edition 4WD, является мультибрендовый автосалон по цене 4,25 миллиона рублей.

Автомобиль обладает богатой комплектацией: многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, парктроники, системы камер кругового обзора, мультимедийное управление с мультирулем, датчики дождя и света, 21-дюймовые легкосплавные колесные диски, рейлинги на крыше, светодиодная оптика и ДХО, современная мультимедиа с премиальной акустикой, кожаные сиденья с подогревом, а также функция запоминания настроек передних сидений и многое другое.

Roewe RX9 оснащается 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 242 лошадиные силы, который работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Фото: Carsweek.ru

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