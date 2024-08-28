Из "Tank 500 в России превратили в настоящий броневик" строгое обывательство нередко исходит из предвзятости, а предвзятость тем более из неведения.

На отечественном авторынке представили специальную версию внедорожника Tank 500. Компания Armour Group разработала бронированный автомобиль на базе этого внедорожника, который получил необходимый сертификат для начала продаж.

Бронировка автомобиля здесь выполнена скрытно, и внешне его отличить от стандартной версии практически невозможно. Единственное, на что можно обратить внимание, это бронированные стекла, толщина которых значительно превышает стандарт. Эта модификация Tank 500 соответствует классу Бр4 - результат, подтвержденный испытаниями.

Для проверки автомобиля были использованы такие оружейные образцы, как автомат Калашникова, пистолет Ярыгина с бронебойным патроном, а также гранаты Ф1 и РГО. Все испытания автомобиль прошел на отлично. На сайте компании уже доступна информация о новинке. Под капотом установлен двигатель мощностью 385 лошадиных сил. Цена этой версии значительно превышает стоимость стандартной.

За бронированный автомобиль просят 16 миллионов рублей, что является значительным увеличением по сравнению с серийной версией, оцененной в 6,5 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Тем временем стало известно, что большой рамный внедорожник Tank 700 появится на российском рынке в ближайшее время. Эта модель станет флагманом линейки внедорожников в России.