В России начинаются продажи семиместного внедорожника KGM Rexton

Компания «РЭКС Моторс», эксклюзивно представляющая южнокорейский бренд KGM (ранее SsangYong) на российском рынке, объявила о старте продаж новой семиместной версии полноразмерного рамного внедорожника Rexton. Автомобиль предлагается в трех комплектациях: «Оптимум 4Х4», «Премьер 4Х4» и «Экстра 4Х4».

Флагман марки, впервые представленный в феврале прошлого года, получил ряд изменений специально для российского рынка. В частности, модели 2025 года теперь выделяются наличием эмблем 4WD на водительской двери и багажнике. Однако наиболее существенные обновления затронули интерьер автомобиля.

Среди новых опций – третий ряд сидений, оборудованный трехточечными ремнями безопасности и подголовниками, а также отдельный кондиционер с воздуховодами для пассажиров. Дополнительно внедорожник оснащается люком на крыше и заводскими боковыми подножками. Самая богатая комплектация «Экстра 4Х4» отличается премиальной отделкой салона с использованием кожи и замши, а также наличием импульсных стеклоподъемников на задних дверях. Кроме того, водительское кресло и зеркала заднего вида получили функцию памяти настроек.

Новая семиместная версия KGM Rexton комплектуется бензиновым турбодвигателем объемом 2 литра мощностью 225 лошадиных сил и с крутящим моментом 350 Нм. В паре с двигателем работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач AISIN. Привод — полный, с возможностью подключения понижающей передачи в системе part-time 4WD.