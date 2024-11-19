Началась продажа нового Kia Sorento с премиум-функциями в России

На российский автомобильный рынок по схеме параллельного импорта поступили свежие кроссоверы Kia Sorento. Это транспортное средство 2025 модельного года, официальный дебют которого состоялся недавно. Покупателям доступны две версии автомобиля – Comfort и Luxe. Цена базовой модификации установлена на отметке 5,65 миллионов рублей, в то время как версия на вершине линейки обойдется в 5,95 миллиона рублей.

Если говорить о технических характеристиках, то они идентичны для обеих моделей. Под капотом разместился атмосферный двигатель объемом 2,5 литра, который поражает своей мощностью в 179 лошадиных сил. Этот агрегат работает в паре с классической автоматической трансмиссией. Кроме того, следует отметить наличие полного привода.

Что касается комплектации салона, здесь есть все основные радости. Внутри можно обнаружить головное устройство с крупным экраном, возможность подключения смартфонов через технологии Apple CarPlay и Android Auto, и систему климат-контроля с двумя независимыми зонами.

В версии самого высокого уровня клиенты смогут насладиться кожаным салоном, электрическим управлением багажного отделения, а также системой парковки сзади и спереди.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Тем временем на европейском рынке появился электрический автомобиль от Kia. Этот новый продукт был представлен на родном для бренда южнокорейском рынке в мае текущего года.