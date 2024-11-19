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Началась продажа нового Kia Sorento с премиум-функциями в России

На российский автомобильный рынок по схеме параллельного импорта поступили свежие кроссоверы Kia Sorento. Это транспортное средство 2025 модельного года, официальный дебют которого состоялся недавно.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.11.2024, 17:32·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

На российский автомобильный рынок по схеме параллельного импорта поступили свежие кроссоверы Kia Sorento. Это транспортное средство 2025 модельного года, официальный дебют которого состоялся недавно. Покупателям доступны две версии автомобиля – Comfort и Luxe. Цена базовой модификации установлена на отметке 5,65 миллионов рублей, в то время как версия на вершине линейки обойдется в 5,95 миллиона рублей.

Если говорить о технических характеристиках, то они идентичны для обеих моделей. Под капотом разместился атмосферный двигатель объемом 2,5 литра, который поражает своей мощностью в 179 лошадиных сил. Этот агрегат работает в паре с классической автоматической трансмиссией. Кроме того, следует отметить наличие полного привода.

Что касается комплектации салона, здесь есть все основные радости. Внутри можно обнаружить головное устройство с крупным экраном, возможность подключения смартфонов через технологии Apple CarPlay и Android Auto, и систему климат-контроля с двумя независимыми зонами.

В версии самого высокого уровня клиенты смогут насладиться кожаным салоном, электрическим управлением багажного отделения, а также системой парковки сзади и спереди. 

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Тем временем на европейском рынке появился электрический автомобиль от Kia. Этот новый продукт был представлен на родном для бренда южнокорейском рынке в мае текущего года.

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