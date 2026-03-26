В России начались продажи минивэнов Sollers SF1 (СФ1)

Соллерс начал продажи нового минивэна Sollers SF1 для семей и такси по цене от 2,25 млн рублей с 1,5-литровым турбомотором и богатой комплектацией.
Редакция
26.03.2026, 11:03·2 мин
Российская компания «Соллерс» объявила о начале реализации новой модели — 7-местного минивэна Sollers SF1 (СФ1). Об этом сообщили в пресс-службе производителя. Цена на автомобиль стартует от 2 250 000 рублей. Приобрести новинку можно как через интернет-витрину, так и в официальных дилерских центрах.

Как отмечается, Sollers SF1 ориентирован на широкий круг потребителей: минивэн предназначен для семейных поездок и может использоваться для коммерческих пассажирских перевозок. Кроме того, автомобиль включён в перечень транспортных средств, утверждённый Минпромторгом, что даёт ему право работать в такси.

Техническая часть новинки включает бензиновый турбированный двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 136 лошадиных сил. Силовой агрегат работает с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Двигатель соответствует экологическому стандарту Евро-5 и рассчитан на использование бензина марки АИ-92. В конструкции предусмотрен цепной привод газораспределительного механизма.

В стандартной комплектации минивэн оснащен всеми необходимыми системами для обеспечения комфорта и безопасности. Уже в базе автомобилю доступны две подушки безопасности, система ABS, дисковые тормоза на всех колесах, кондиционер, подогрев руля, передних кресел, наружных зеркал, а также форсунок омывателя. Помимо этого, список включает ультразвуковые датчики парковки сзади, электроприводы боковых стёкол и зеркал, штатную аудиосистему, противотуманные фары и светодиодные дневные ходовые огни.

Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
