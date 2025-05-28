Продажи кроссовера OMODA C7 стартовали в России по цене от 3,4 млн рублей

Китайский автопроизводитель OMODA официально объявил о начале продаж своего флагманского кроссовера под названием C7. Согласно информации, полученной из официального пресс-релиза компании, стартовая цена модели составляет 3 399 900 рублей. Потенциальным покупателям в России доступно пять вариантов комплектации: Joy, Lifestyle, Drive, Active и Supreme.

Все версии OMODA C7 оснащены 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, который работает в связке с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. В комплектациях Joy и Lifestyle кроссовер представлен с передним приводом, в то время как версии Drive, Active и Supreme оснащены полным приводом.

Базовые версии OMODA C7, такие как Joy и Drive, комплектуются электрорегулировкой и подогревом боковых зеркал, а также набором ассистентов безопасности, включая ассистенты спуска и подъема на гору, камеру заднего вида, датчики парковки, систему экстренного вызова помощи, датчики света и дождя для автоматического управления фарами и стеклоочистителями. Кроме того, новинка оснащена возможностью дистанционного запуска двигателя, подогревом салона, подогревом передних сидений, двухзонным климат-контролем, 15,6-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы, 8,9-дюймовым цветным дисплеем бортового компьютера, беспроводным подключением CarPlay или Android Auto и шестью динамиками. Цена комплектации Joy начинается от 3 399 900 рублей, а комплектации Drive – от 3 699 900 рублей.