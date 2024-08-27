Продают в России грузовик под названием «Валдай 12»

Группа компаний «Современные транспортные технологии» огласила информацию о старте продаж нового среднетоннажного грузового автомобиля под названием «Валдай 12». Как доложила команда пресс-службы ГК «СТТ», автомобиль предназначен для перевозки грузов как внутри города, так и по магистралям.

Будущим владельцам доступны четыре варианта модификаций с разной длиной колесной базы: 3310, 3860, 4710 или 5310 мм. Такой широкий ассортимент позволяет выбрать оптимальное шасси для создания различных типов автомобилей длиной от 3,5 до 7,25 метра. На базе шасси «Валдай 12» можно собрать практически любую специализированную технику – от фургонов до эвакуаторов и цистерн. Грузоподъемность шасси составляет 8 тонн.

Автомобиль без капота оснащен дизельным двигателем ЯМЗ-534 объемом 4,4 литра и мощностью 169 лошадиных сил, который работает с 6-ступенчатой трансмиссией.

Для обеспечения безопасности во время движения автомобиль оснащен тормозной системой с дисковыми механизмами, ABS и горным тормозом. Дополнительно на обеих осях установлены стабилизаторы поперечной устойчивости для повышения устойчивости и уменьшения наклона при поворотах.

Кабина водителя автомобиля «Валдай 12» имеет механизм опрокидывания под углом 40 градусов, что упрощает обслуживание грузовика. Для работы в условиях низких температур предусмотрена изоляция кабины от шума и холода, включая заднюю стенку и место для отдыха.

В салоне автомобиля установлено многофункциональное рулевое колесо и мультимедийное устройство стандарта 2 DIN с 9-дюймовым экраном. Сиденье водителя оснащено подвеской, системой подогрева и различными опциями регулировки. Также в базовую комплектацию входят кондиционер, навигационная система, электропривод зеркал, задняя камера и другое оборудование.