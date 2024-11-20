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Самая легкая палатка для туристов была разработана в России

Специальные материалы, применяемые в авиационной отрасли, posпособствовали появлению удобной палатки, которая весит 42 килограмма и имеет размеры 1,2 на 2 метра. Внутри этой палатки созданы условия для комфортного отдыха в любую погоду.
РедакцияР
Редакция
20.11.2024, 06:01·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Специальные материалы, применяемые в авиационной отрасли, posпособствовали появлению удобной палатки, которая весит 42 килограмма и имеет размеры 1,2 на 2 метра. Внутри этой палатки созданы условия для комфортного отдыха в любую погоду.

Используемый специальный корпус обеспечивает защиту от резких изменений температуры и осадков. Благодаря инновационному механизму, разработанному инженерами компании Everest, палатку можно установить всего за несколько минут.

«Наш продукт предназначен для активных туристов, которые ценят комфорт. Собрать и разобрать палатку легко и быстро, что позволяет быстро перемещаться на новое место отдыха», — поделился мнением генеральный директор компании Яков Бунатян.

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