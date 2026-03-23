В России появится первый кластер по производству систем накопления энергии

В России началось формирование первого кластера по производству систем накопления электроэнергии, которые будут использоваться, в том числе, в электромобилях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию из секретариата первого вице-премьера Российской Федерации Дениса Мантурова.

Совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным, Денис Мантуров ознакомился с ходом строительных работ на двух фабриках, специализирующихся на выпуске аккумуляторных батарей. После выхода на проектные мощности данные предприятия смогут выпускать до 33 миллионов аккумуляторных ячеек ежегодно. Совокупный объём инвестиций в реализацию проекта превышает 105 миллиардов рублей.

Реализация проекта планируется завершить до конца текущего года при содействии правительства Москвы и корпорации Росатом. По словам Мантурова, уже в этом году ожидается выпуск готовой продукции по батареям в объёме порядка одного мегаватта.

Мантуров отметил, что создаваемые системы накопления энергии найдут применение не только в электротранспорте, но и в городских электросетях, а также для других задач. В течение ближайших пяти лет суммарные мощности российских предприятий по производству таких систем должны превысить 12 ГВтч, что позволит закрыть значительную долю внутреннего спроса.

В настоящее время, как указывается в сообщении, примерно 35% стоимости электротранспорта составляет тяговый аккумулятор. Развитие локального производства поможет снизить себестоимость конечной продукции и повысить экономическую привлекательность электротранспорта для потребителей.

Ранее эксперты агентства «АВТОСТАТ», ссылаясь на данные АО «ППК», сообщали, что за первые два месяца 2026 года на российском рынке было реализовано 1,6 тысячи новых электрокаров — это на 23% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Кроме того, в январе и феврале было продано 7,9 тысячи новых подключаемых гибридов (PHEV), что на 85% превышает прошлогодние показатели за этот же временной отрезок.

