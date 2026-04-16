В России собрали первый тестовый экземпляр автомобиля JELAND

На территории автозавода «АГР», расположенного в Шушарах, состоялся выпуск первого испытательного автомобиля отечественной марки JELAND. Как сообщает пресс-служба предприятия, дебютной моделью стал компактный кроссовер JELAND J6.

В рамках подготовки к запуску производства на площадке были проведены масштабные работы. Здесь осуществили демонтаж прежних производственных мощностей, обновили инфраструктуру, возвели новые фундаменты и модернизировали инженерные системы, а также смонтировали современную конвейерную линию.

Сборочный цех теперь включает пять конвейерных линий, оснащённых 88 рабочими стациями. На производстве внедрены манипуляторы, системы автоматизированного нанесения клея, комплексы для заправки различных технологических жидкостей. Кроме того, задействовано 27 автономных транспортных средств AGV, а также различные роботизированные установки. Технологические решения позволяют одновременно собирать несколько различных моделей кузовов.

На конвейере осуществляется полный производственный цикл: специалисты занимаются установкой компонентов интерьера, остеклением автомобилей, монтажом топливных систем и подвески, установкой двигателя, заправкой жидкостями, программированием электронных узлов. Финальными этапами становятся тщательные испытания и контроль качества, которые включают проверки на роликовых стендах, а также дорожные тесты.

В настоящее время на предприятии продолжаются работы по доводке оборудования и настройке производственных процессов, что позволит перейти к серийному выпуску автомобилей JELAND по полному циклу.

Ранее стало известно, что на данном заводе был сварен и окрашен первый кузов для автомобиля новой марки. Продажи автомобилей JELAND запланированы на второй квартал текущего года.

Для справки: проект JELAND развивается как вторая совместная инициатива в рамках глобального партнерства компаний «АГР» и Defetoo. Линейка автомобилей бренда ориентирована на ключевые сегменты отечественного авторынка, при этом учтены специфика российских дорог, климатические условия и потребности российских покупателей.