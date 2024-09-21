Цены на зимние шины в России снова идут вверх

В предстоящем сезоне цены на автомобильные шины планируются к повышению — на 9%, по данным экспертов компании «Альфа-Лизинг», сообщила «Российская газета».

Согласно их прогнозам, цены на всесезонные шины вырастут в среднем на 12%, на летние — на 6%. Однако зимняя резина, наоборот, планируется стать дешевле на 10% по сравнению с предыдущим годом.

С учетом стоимости самих шин и работ, замена шин обойдется автовладельцам примерно в 72% бюджета на поддержание автомобиля, который, как правило, составляет около 10 тысяч рублей ежегодно.

Наиболее дорогая зимняя резина приобретается владельцами коммерческого транспорта и спецтехники. В то же время, ради экономии средства все чаще отдают предпочтение шинам китайских производителей, в частности продукции из Китая.

Согласно исследованию, 84% владельцев выбирают шины китайских брендов, а 15% предпочитают продукцию из Китая. Чаще всего шины для коммерческих автомобилей приобретают компании такси (40%), грузоперевозочные и логистические компании (27%) и предприятия сферы производства (8%).

Среди наиболее популярных китайских брендов шин мы можем выделить Triangle, Sailun и Linglong. В корпоративном секторе наибольшим спросом пользуются шины отечественного производителя Kama (15%), а также Michelin (12%) и Bridgestone (12%).

Ранее издание «Автоновости дня» представило статью о том, как по износу шин можно определить неисправность автомобиля. Подробности на эту тему рассказал директор департамента механического ремонта компании «Авилон Kia» — Вадим Стрельбицкий.