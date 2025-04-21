Новый Changan CS75 Plus получил сертификат в России: что известно

Китайский кроссовер Changan CS75 Plus четвертого поколения дебютировал на внутреннем рынке еще в прошлом осеннем сезоне. Издание «Мотор» сообщает, что в настоящее время этот автомобиль успешно прошел сертификацию в России.

Новое поколение кроссовера CS75 Plus отличается увеличенной колесной базой и измененной платформой. При этом внешне с предыдущим поколением автомобиля нет ничего общего. Длина новинки составляет 4,77 метра, что на 7 см больше, чем у предыдущей модели. Однако сохранены поперечное расположение двигателя, передняя подвеска типа McPherson и задняя многорычажка.

На китайском рынке покупателям доступны два бензиновых двигателя для Changan CS75 Plus: мощностью 192 лошадиные силы с объемом 1,5 литра и 233 лошадиные силы с объемом 2 литра. Обе версии работают с 8-ступенчатой АКПП от Aisin и передним приводом. Пока неизвестно, какие моторы будут предлагаться на российском рынке.

На данный момент у российских дилеров представлен Changan CS75 Plus третьего поколения по цене от 3 590 000 до 3 949 900 рублей. В то же время, новый CS75 Plus четвертого поколения в Китае оценивается от 1,2 до 1,55 миллиона рублей.

Ранее наш ресурс сообщал о проведении компанией Changan акции по продаже автомобилей 2023 и 2024 годов выпуска со скидками до 350 тысяч рублей.