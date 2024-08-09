Почему в России значительно выросли цены на легковые автомобили?

Согласно информации, предоставленной специалистами агентства "Автостат", средняя стоимость нового легкового автомобиля в России за первое полугодие 2024 года увеличилась на 14% по сравнению с прошлым годом, в то время как цена подержанного автомобиля возросла на 19%.

По данным экспертов, средняя цена нового легкового автомобиля в России достигла отметки в 3,16 миллиона рублей за первые полгода, в то время как цена подержанных машин составила 1,17 миллиона рублей. Рост средних цен на российском авторынке наблюдался и в предыдущие годы, включая период с 2020 по 2023 год.

Интересно, что цена новых автомобилей в мае не превышала отметку в 3 миллиона рублей, а в июне также оставалась на этом уровне. Аналитики объясняют это изменением структуры продаж на рынке новых легковых автомобилей. Несмотря на это, благодаря высоким результатам предыдущих месяцев, в целом за первое полугодие 2024 года средняя цена автомобилей превысила 3 миллиона рублей.