Цены на внедорожник Tank в России резко выросли. Приобретение одной из его модификаций теперь обойдется на сотни тысяч рублей дороже.

Об этом стало известно из информации, полученной из регулярного мониторинга прайс-листов Tank.

Речь идет о версии Adventure, самой доступной в бензиновой линейке модели. Если ранее стоимость «прошлогоднего» Tank 500 в этой комплектации уменьшилась на 700 тысяч рублей, что составило целых 950 тысяч рублей, то теперь ситуация изменилась: выгода уменьшилась на 700 тысяч и теперь составляет 250 тысяч рублей.

Новая стоимость Tank 500 Adventure 2023 года выпуска

Предыдущая цена — 5 349 000 рублей (с прямой выгодой 950 тыс. рублей);

Текущая цена — 6 049 000 рублей (с прямой выгодой 250 тыс. рублей).

Цена на аналогичную модель 2024 года осталась без изменений и составляет 6 499 000 рублей. Для этой версии не предусмотрена прямая скидка.

Несмотря на изменения в цене, комплектация Adventure осталась прежней. В нее входят полезные опции, такие как подогревы, цифровая приборная панель, мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем, круиз-контроль, светодиодные фары, а также множество электронных ассистентов водителя.

Кроме того, Tank 500 оснащается 19-дюймовыми колесными дисками, трехзонным климат-контролем, электрорегулировкой кресел с функцией массажа для водителя, Wi-Fi, бесключевым доступом, камерой заднего вида, датчиками света и дождя, беспроводной зарядкой для смартфона и другими опциями.

Автомобиль оснащен 3,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 299 л.с., в паре с которым идет девятиступенчатая коробка передач и полный привод с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала. В более дорогих модификациях также блокируется передний дифференциал.

Напомним, с начала февраля в России можно купить гибридную версию Tank 500 под названием Urban. Эта модель оснащена электрической системой, которая помогает снизить расход топлива и уменьшить нагрузку на двигатель при движении в городском центре и пробках. Стоимость гибридной версии составляет 6 299 000 рублей, что эквивалентно базовой версии Adventure без учета скидок.