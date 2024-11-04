Цены на все кроссоверы SWM в России резко упали. Новая цена - вот самый главный вопрос.

Итало-китайская компания SWM снизила цены на свои автомобили в России. Согласно данным портала "Цена Авто", сейчас модельный ряд SWM доступен по более выгодным ценам - скидки составляют от 5,2 до 9,5%.

В России в настоящее время представлены всего три модели SWM: кроссоверы G01, G01F и G05 Pro. Теперь они стали доступнее для потенциальных покупателей.

Например, компактный городской кроссовер SWM G01 подешевел на 142 800 – 159 300 рублей, что составляет 5,8-6,5% в зависимости от комплектации. Теперь цены на автомобили 2023 года начинаются от 2 281 500 рублей.

Кроссовер SWM G01 по-прежнему обладает богатой комплектацией, включая светодиодную оптику, 18-дюймовые литые диски, панорамную крышу, систему бесключевого доступа и множество других опций.

Фото: Автоновости Дня

Кроссовер SWM G01F теперь доступен от 2 437 400 до 2 491 200 рублей, что дешевле на 137 200 – 153 600 рублей или 5,2-5,9%. В его комплектацию входят, например, электроприводы кресел и камера кругового обзора.

Фото: Автоновости Дня

Кроссовер SWM G05 Pro стал доступнее на 7,1-9,5%, что соответствует 194 000 – 251 800 рублей. Эта модель остается самой дорогой в линейке SWM, цена на автомобили 2023 года варьируется от 2 376 200 до 2 573 900 рублей.

Автомобиль SWM G05 Pro предлагается как с пятью, так и с семью посадочными местами и оснащен множеством опций, включая климат-контроль и панорамную стеклянную крышу.

Кроме того, аналогичную стратегию снижения цен провел китайский производитель Jetour. Подробнее о новых ценах на их модели можно узнать из материалов "Автоновости дня".