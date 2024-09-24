Премиальный гибридный кроссовер из Китая стал значительно дешевле в России. Какова теперь его цена?

Компания Great Wall объявила о существенном снижении цены на гибридный кроссовер Wey 05, который входит в премиум-линейку бренда Wey. Теперь стоимость автомобиля сократилась на целых 600 тысяч рублей, достигнув отметки в 5 899 000 рублей.

Wey 05 по-прежнему доступен на российском рынке только в одной комплектации - Premium. Этот кроссовер оснащен гибридной силовой установкой, функционирующей по схеме подключаемого гибрида с возможностью зарядки от сети. Один из электродвигателей сочетается с 2,0-литровым бензиновым турбомотором, в то время как второй расположен на задней оси машины. Режим рекуперации позволяет заряжать батарею во время торможения, обеспечивая значительный пробег без подзарядки.

Совокупная мощность гибридной установки Wey 05 составляет 421 лошадиную силу, а общий крутящий момент достигает 847 Нм. Бензиновый турбомотор вместе с электродвигателем обладает передовыми технологиями, такими как система непосредственного впрыска топлива, двухканальный турбонаддув и электронная система охлаждения.

Модель оснащена уникальной девятиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и интегрированным электромотором, достигающим мощность 163 лошадиные силы. Wey 05 способен разогнаться до 100 км/ч за 5 секунд, а его максимальная скорость составляет 220 км/ч. Расход топлива на 100 км пути равен 7,7 литра.

Фото: Автоновости Дня

Литий-ионная батарея модели состоит из 98 аккумуляторных ячеек емкостью 114 А*ч, что позволяет проехать до 185 километров без подзарядки. Для зарядки от 0 до 80% потребуется около 53 минут, а полная зарядка займет примерно 3 часа 50 минут.

Wey 05 успешно прошел краш-тесты Euro NCAP и получил высший балл - 5 звезд. Автомобиль оснащен полным комплексом современных систем passivной и aktivной безопасности, включая различные подушки безопасности для защиты водителя и пассажиров: фронтальные, боковые, шторки, а также коленная подушка для водителя.