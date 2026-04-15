В России начнут массово производить популярные автомобили Haval: подробности

Завод Haval, расположенный в Тульской области, скоро начнет работу второго цеха штамповки. Впервые для предприятия станет возможен полный производственный цикл сборки автомобилей бренда в России. Об этом сообщил президент компании «Грейт Волл Мотор Рус» Чжан Цзюньсюе, общаясь с «Газетой.Ru».

В новом цехе предприятия будут производить ключевые элементы кузова, включая детали крыши и пола моделей Haval. Запуск дополнительного производства на заводе усилит локализацию выпуска, снизит логистические затраты и принесет новые рабочие места жителям региона.

Кроме того, руководство компании подчеркивает, что инвестирование направлено не только в производство кузова. В планах – развитие выпуска таких важных компонентов, как трансмиссия, шасси и элементы интерьера автомобилей.

По словам Чжан Цзюньсюе, особое внимание уделяется самостоятельному производству внешних металлических деталей и кузовных панелей. Это связано, в первую очередь, с тем, что доставка крупных и сложных деталей, например, крыши и пола, из Китая сопряжена с рисками повреждения. Организация собственных линий штамповки этих компонентов даст заводу возможность повысить качество автомобилей Haval, собираемых в России.

Руководитель российского подразделения отметил также, что углубление локализации положительно влияет на производственную эффективность. Оно способствует сокращению логистических цепочек, уменьшает сроки доставки комплектующих, снижает зависимость от внешней логистики и повышает общий контроль за качеством сборки. Также компания меньше подвержена влиянию валютных колебаний.

Еще одна особенность развития завода — для нового цеха будет использоваться металл отечественного производства, с поставками от российских металлургических предприятий. Такой подход дополнительно усиливает позиции бренда на российском рынке.

На сегодняшний день автозавод Haval в Тульской области производит четыре кроссовера линейки Haval City: Jolion, F7 и F7x, а также Dargo и его версию Dargo X с возможностями для бездорожья. Ко всему этому добавлены модели внедорожной линейки Haval Pro — компактный H3 и крупноразмерный H7.

Ранее издание «Автоновости дня» сообщало, что компания Great Wall Motor рассматривает возможность расширения производственных мощностей в России, включая рассредоточение выпуска некоторых моделей на дополнительные производственные площадки.

Автор материала: Иван Бахарев