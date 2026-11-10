В России распродают оставшиеся кроссоверы XCite: модели и цены со скидками

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Российская марка XCite продолжает распродажу кроссоверов X-Cross 7 и X-Cross 8, которые продают официальные дилеры LADA. Как выяснили «Автоновости дня», действовавшие ранее прямые скидки в размере 100-300 тыс. рублей продлили как минимум до конца ноября.

В прайс-листах XCite скидка обозначена как «дополнительная выгода», однако по сути является прямой. В ноябре её размер остался прежним: на пятиместный X-Cross 7 предоставляют 100 тыс. рублей, а на семиместный X-Cross 8 — 300 тыс. рублей.

Цены на XCite X-Cross 7 и X-Cross 8

Модель Цена с учетом

прямой скидки Прямая скидка XCite X-Cross 7 2 449 000 — 2 586 000 руб. 100 000 руб. XCite X-Cross 8 2 759 000 — 3 159 000 руб. 300 000 руб.

XCite X-Cross 7 предлагается в двух комплектациях. Пятиместный кроссовер оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л. с., который работает вместе с вариатором. Все версии имеют передний привод.

Семиместный XCite X-Cross 8 доступен в трех уровнях оснащения. Для модели предусмотрен 150-сильный турбированный двигатель объемом 1,6 литра в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. В базовой комплектации привод передний, тогда как в средней и топовой версиях — полный.

Производство кроссоверов XCite на «Автозаводе Санкт-Петербург» (экс-завод Nissan) продолжалось с апреля 2024-го по май 2025 года. При этом гендиректор предприятия Иван Миронов отмечал, что бренд не исчезает: если ситуация на рынке улучшится, выпуск этих автомобилей может возобновиться.

Ранее сообщалось, что запасы новых автомобилей XCite у дилеров практически исчерпаны. К началу ноября в России оставалось не более 200 непроданных кроссоверов, а их продажи в октябре снизились по сравнению с прошлым годом сразу в 30 раз.

Автор: Иван Бахарев