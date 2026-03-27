В России выпущено 14 000 автомобилей Changan

На калининградском автозаводе «Автотор» выпущено уже 14 000 автомобилей марки Changan. Из этого количества 1 200 машин относятся к линейке Deepal. Такой информацией поделился исполнительный директор российского представительства бренда Александр Кулагин, в сообщении для Autonews.ru.

Как стало известно, первая партия автомобилей Deepal уже начала поступать в дилерские центры. По словам Кулагина, все машины этой серии были собраны непосредственно на территории Российской Федерации. Импорт автомобилей из Китая по этой линейке не осуществляется.

Информацию о других моделях Changan, собираемых в России, представители компании пока не раскрывают. Между тем ранее сообщалось о планах по запуску производства новой модели CS35 Max в Калининграде. Напомним, впервые о начале совместной работы компании Changan и российского предприятия стало известно осенью прошлого года.

Александр Кулагин также сообщил, что Changan намерена занять 7% отечественного автомобильного рынка.