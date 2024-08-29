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Тойоты продолжают активно продаваться в России. Пользуются ли они популярностью у наших соотечественников?

Несмотря на заверения японского автоконцерна, что производство автомобилей Toyota в России не осуществляется с марта 2022 года, их официальные продажи в стране продолжаются.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
29.08.2024, 10:42·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Несмотря на заверения японского автоконцерна, что производство автомобилей Toyota в России не осуществляется с марта 2022 года, их официальные продажи в стране продолжаются. Эту информацию можно извлечь из доклада компании, который просмотрела «Российская газета».

Согласно данным, в июле 2024 года Toyota продала в России 5 автомобилей, что на 78,3% меньше, чем в июле предыдущего года.

Интересно, что именно в этот же месяц произошел внезапный рост продаж автомобилей Toyota на российском рынке. Причины этого феномена не ясны, однако, в сравнении за первое полугодие 2024 года Toyota продала всего 8 машин, что почти вдвое меньше (на 97,6%) показателя за аналогичный период годом ранее.

Напомним, что завод Toyota в Санкт-Петербурге был передан в собственность НАМИ, подведомственного Минпромторгу, в марте прошлого года. Производство на этом предприятии в Шушарах было остановлено весной 2022 года, а позднее в том же году Toyota официально объявила о его закрытии, объяснив это решение отсутствием перспектив восстановления производства на площадке в будущем.

Источник

Toyota (206)

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