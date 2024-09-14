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Цены на Skoda Octavia Pro продолжают снижаться в России

В России наблюдается значительное снижение цен на новый Skoda Octavia Pro. Если в июле текущего года за данную модель приходилось выложить не менее 2,8 млн рублей, то к августу началось падение цен.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
14.09.2024, 08:02·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Уже в сентябре автомобиль доступен за 2,58 млн рублей.

Приобретая этот лифтбек 2024 года выпуска, покупатели получают аналоговую приборку вместо современной виртуальной версии. Однако, за 2,64 миллиона можно приобрести более дорогую версию с виртуальной приборкой. В ней предусмотрена кожаная отделка салона, мультимедийная система с большим тачскрином, климат-контроль, проекционный дисплей и многое другое.

Фото: Carsweek.ru

Базовая комплектация чешского лифтбека, который поступает из Китая, оснащена 1,4-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором, в паре с 7-ступенчатой «роботизированной» коробкой передач DSG и передним приводом.

Емкость багажного отсека автомобиля варьируется от 528 до 1482 литров в зависимости от расположения задних сидений.

Фото: Carsweek.ru

Кроме того, в сети появились дизайн-эскизы кроссовера Skoda Elroq 2025 года выпуска.

Источник

Skoda (67)Skoda octavia (11)Чешские (9)

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