В России продлили распродажу «клона» Geely Tugella: сколько теперь стоит кроссовер Knewstar 001 со скидкой

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Китайский бренд Knewstar сохранил действие специальных выгод на купеобразный кроссовер Knewstar 001 в России на ноябрь 2026 года. Максимальный размер скидки достигает 350 тыс. рублей и зависит от года выпуска и комплектации автомобиля, выяснили «Автоновости дня».
Специальная выгода Knewstar представляет собой скидку, которую дилер предоставляет покупателю от розничной стоимости машины. Для Knewstar 001 в базовой комплектации «Люкс» 2024 года выпуска она составляет 350 тыс. рублей. На автомобиль в той же комплектации, произведенный в 2025 году, скидка равна 150 тыс. рублей.
При выборе кроссовера в средней комплектации «Флагман» или топовой «Спорт» сэкономить получится немного меньше. Размер специальной выгоды для машин 2024 года выпуска составляет 320 тыс. рублей, а для «прошлогодних» автомобилей — 120 тыс. рублей.
При одинаковых базовых ценах с учетом специальной выгоды Knewstar 001 2024 года выпуска обходится на 200 тыс. рублей дешевле аналогичной машины 2025 года производства. Такая разница сохраняется во всех трех комплектациях.
Цены на Knewstar 001
|Комплектация
|Цена с учетом
специальной выгоды
|Специальная выгода
|Люкс / Luxury 2024 г. в. 200 л. с. 4WD
|3 879 990 руб.
|350 000 руб.
|Флагман / Flagship 2024 г. в. 200 л. с. 4WD
|4 142 990 руб.
|320 000 руб.
|Спорт / Sport 2024 г. в. 238 л. с. 4WD
|4 249 990 руб.
|320 000 руб.
|Люкс / Luxury 2025 г. в. 200 л. с. 4WD
|4 079 990 руб.
|150 000 руб.
|Флагман / Flagship 2025 г. в. 200 л. с. 4WD
|4 342 990 руб.
|120 000 руб.
|Спорт / Sport 2025 г. в. 238 л. с. 4WD
|4 449 990 руб.
|120 000 руб.
Купе-кроссовер Knewstar 001 остается единственной моделью бренда Knewstar, представленной в России. На российский рынок автомобиль вышел в сентябре 2024 года, сменив Geely Tugella.
Модель оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором. В базовой и средней комплектациях его мощность составляет 200 л. с., а крутящий момент — 325 Нм. В топовой версии «Спорт / Sport» двигатель развивает 238 л. с. и 350 Нм.
Безальтернативной для Knewstar 001 является классическая восьмиступенчатая коробка передач — «гидроавтомат» Aisin. Привод у автомобиля может быть только полным.
Версии с 200-сильным 2,0-литровым двигателем разгоняются до «сотню» за 7,4 секунды. С 238-сильным мотором разгон с места до 100 км/ч занимает 6,9 секунды.
Ранее сообщалось о снижении продаж автомобилей Knewstar в России. Так, в августе нынешнего года на российский учет поставили всего семь кроссоверов 001 — на 98,6% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.
Сейчас на сайте бренда в разделе «Автомобили в наличии» указаны всего 14 машин.
Автор: Иван Бахарев