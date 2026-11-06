В России продлили распродажу «клона» Geely Tugella: сколько теперь стоит кроссовер Knewstar 001 со скидкой

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Китайский бренд Knewstar сохранил действие специальных выгод на купеобразный кроссовер Knewstar 001 в России на ноябрь 2026 года. Максимальный размер скидки достигает 350 тыс. рублей и зависит от года выпуска и комплектации автомобиля, выяснили «Автоновости дня».

Специальная выгода Knewstar представляет собой скидку, которую дилер предоставляет покупателю от розничной стоимости машины. Для Knewstar 001 в базовой комплектации «Люкс» 2024 года выпуска она составляет 350 тыс. рублей. На автомобиль в той же комплектации, произведенный в 2025 году, скидка равна 150 тыс. рублей.

При выборе кроссовера в средней комплектации «Флагман» или топовой «Спорт» сэкономить получится немного меньше. Размер специальной выгоды для машин 2024 года выпуска составляет 320 тыс. рублей, а для «прошлогодних» автомобилей — 120 тыс. рублей.

Фото: Автоновости Дня

При одинаковых базовых ценах с учетом специальной выгоды Knewstar 001 2024 года выпуска обходится на 200 тыс. рублей дешевле аналогичной машины 2025 года производства. Такая разница сохраняется во всех трех комплектациях.

Цены на Knewstar 001

Комплектация Цена с учетом

специальной выгоды Специальная выгода Люкс / Luxury 2024 г. в. 200 л. с. 4WD 3 879 990 руб. 350 000 руб. Флагман / Flagship 2024 г. в. 200 л. с. 4WD 4 142 990 руб. 320 000 руб. Спорт / Sport 2024 г. в. 238 л. с. 4WD 4 249 990 руб. 320 000 руб. Люкс / Luxury 2025 г. в. 200 л. с. 4WD 4 079 990 руб. 150 000 руб. Флагман / Flagship 2025 г. в. 200 л. с. 4WD 4 342 990 руб. 120 000 руб. Спорт / Sport 2025 г. в. 238 л. с. 4WD 4 449 990 руб. 120 000 руб.

Купе-кроссовер Knewstar 001 остается единственной моделью бренда Knewstar, представленной в России. На российский рынок автомобиль вышел в сентябре 2024 года, сменив Geely Tugella.

Модель оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором. В базовой и средней комплектациях его мощность составляет 200 л. с., а крутящий момент — 325 Нм. В топовой версии «Спорт / Sport» двигатель развивает 238 л. с. и 350 Нм.

Фото: Автоновости Дня

Безальтернативной для Knewstar 001 является классическая восьмиступенчатая коробка передач — «гидроавтомат» Aisin. Привод у автомобиля может быть только полным.

Версии с 200-сильным 2,0-литровым двигателем разгоняются до «сотню» за 7,4 секунды. С 238-сильным мотором разгон с места до 100 км/ч занимает 6,9 секунды.

Ранее сообщалось о снижении продаж автомобилей Knewstar в России. Так, в августе нынешнего года на российский учет поставили всего семь кроссоверов 001 — на 98,6% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.

Сейчас на сайте бренда в разделе «Автомобили в наличии» указаны всего 14 машин.

Автор: Иван Бахарев