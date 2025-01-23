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Топовый пикап Tesla поступил в продажу в России: цена поразит

Продажа Tesla Cybertruck в Белгороде: цена, характеристики, особенности. Страховщики в США подняли цены на страховку Tesla.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.01.2025, 10:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

На популярном автомобильном ресурсе появилось интересное объявление - в продаже электрический пикап Tesla Cybertruck. Продавец из города Белгород предлагает этот автомобиль за 34 650 000 рублей, причем в эту сумму НДС в размере 20% еще не включен. Однако, на родине электрический пикап в версии максимальной комплектации предлагается по более привлекательной цене.

Длина электрического пикапа составляет почти 5,68 метра, а колесная база равна 3,63 метра. В модификации Cyberbeast установлены три электродвигателя, общая мощность которых достигает 845 лошадиных сил и 13960 Нм крутящего момента. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 2,7 секунды, а его максимальная скорость превышает 200 км/ч.

Электрический пикап Cybertruck, помимо своей футуристичной внешности, обладает пуленепробиваемыми стеклами, ударопрочным кузовом из нержавеющей стали (того же материала, что используется для создания космических кораблей Starship) и надежной стальной рамой. Автомобиль оснащен 20-дюймовыми колесами. В передних сиденьях установлены системы обогрева и вентиляции, а задний ряд также имеет подогрев.

Среди доступных опций для Cybertruck - аудиосистема премиум-класса с 15 динамиками, беспроводная зарядка, автопилот и другие новейшие технологии.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем, страховые компании в Соединенных Штатах предупреждают о предстоящем повышении цен на страхование электрокаров Tesla.

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