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Rolls-Royce, посвященный Москве, можно купить в России

Уникальный Rolls-Royce Cullinan на продажу в России! Только 5 экземпляров, каждый - неповторимый. Желтый бестселлер выпущен в ограниченном тираже, пробег - 5,5 тыс. км. Мощный V12 двигатель, 600 л.с., классическая АКПП, полный привод. Цена - 59 млн рублей.
РедакцияР
Редакция
30.12.2024, 10:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В России представлена уникальная версия роскошного внедорожника Rolls-Royce Cullinan. Этот автомобиль был спроектирован в период, когда компания Rolls-Royce официально дебютировала на российском рынке.

Особая версия автомобиля посвящена ночной атмосфере мегаполиса. Изготовлено всего 5 экземпляров, каждый в индивидуальном цветовом оформлении, обеспечивая владельцам уникальность.

В данный момент в продаже представлена желтая модель, пробег которой составляет всего 5,5 тысяч километров.

Внешне и технически автомобиль практически идентичен новому. Автомобиль оснащен 6,75-литровым бензиновым двигателем V12, развивающим 600 лошадиных сил. Силовая установка работает с 8-ступенчатой классической автоматической коробкой передач, а полный привод обеспечивает отличное сцепление с дорогой.

Интересно, что стоимость автомобиля составляет 59 миллионов рублей, что на 20 миллионов больше, чем цена нового автомобиля.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось о продаже еще одной уникальной версии Rolls-Royce Cullinan в России, стоимость которой приближается к отметке в 100 миллионов рублей.

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