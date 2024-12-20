Новый Nissan Patrol Y61: цена, которая удивит

Важной новостью для поклонников внедорожников стало то, что легендарный Nissan Patrol в старом дизайне всё ещё производится на конвейере. Этот автомобиль предназначен преимущественно для арабских рынков.

Под капотом Nissan Patrol стоит 280-сильный 4,8-литровый двигатель, который, к сожалению, не соответствует современным экологическим стандартам. Этот двигатель работает в паре с 5-ступенчатой коробкой передач и полным приводом.

Среди доступных опций можно выделить электрорегулировку передних сидений, люк в крыше, климат-контроль, кондиционер для задних пассажиров, круиз-контроль, камеру заднего вида, мультимедиа с Bluetooth, а также кожаную отделку салона и многое другое.

Стоимость этой японской модели составляет 14 миллионов рублей. За эту же сумму в настоящее время можно купить внедорожник Land Cruiser Prado (250).

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что компании Nissan и Nismo представили совместный проект экстремального внедорожника под названием Project X.