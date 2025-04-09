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Продают в России «Ниву» 1979 года из частной коллекции

Купите «Ниву» 1979 года с пробегом 38 500 км! Классический внедорожник за два миллиона уже в продаже.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.04.2025, 14:02·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

По информации издания "Российская газета", поклонники автомобилей отечественного производства теперь имеют уникальную возможность купить классическую "Ниву" 1979 года выпуска в идеальном состоянии, как если бы это было совершенно новое авто.

Этот внедорожник в течение последних лет находился в статусе музейного экспоната. Однако, по заверениям продавца, автомобиль использовался по прямому назначению лишь несколько раз. Интересно, что пробег этого раритета составляет всего 38 500 километров.

Технически это типичная "Нива" без каких-либо изменений или доработок заводского оборудования. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 80 лошадиных сил, механической коробкой передач и полным приводом.

Стоимость данного внедорожника оценили в два миллиона. В сравнении с новой моделью Niva Sport, продажи которой начались на прошлых выходных, цена классической "Нивы" значительно выше, начиная от 1,7 миллиона.

Ранее было объявлено на портале о строительстве в Новосибирске уникального проекта - очень крупной "Лады", для которой использовались два автомобиля марки ВАЗ.

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