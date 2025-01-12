Появление в России Kia Sportage по обновленным ценам

Автодилеры в России предлагают приобрести новые кроссоверы Kia Sportage по предзаказу. По данным портала "Автоновости дня", цены на автомобили начинаются от 3,45 млн рублей.

Интересно, что еще в декабре прошлого года стоимость составляла лишь 3 млн рублей. За эту цену покупатель может ожидать автомобиль с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. В комплектации кроссовера присутствует кожаная обивка салона, цифровая приборная панель и современная мультимедийная система. Такую цену установил автодилер из Новосибирска.

В Москве аналогичная модель доступна за 10 тыс. рублей дороже, однако салон будет обит тканью. Некоторые дилеры предлагают Kia Sportage с двигателем мощностью 236 л.с., при этом самая доступная версия обойдется в 3,6 млн рублей.

Общий разброс цен на эту модель очень значителен - на рынке можно найти предложение даже за 7 млн рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале были опубликованы материалы о проблемах с электрокарами от Kia. Стоит отметить, что некоторые автомобили могут останавливаться прямо посреди дороги.