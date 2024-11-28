Закон о расширении полиса ОСАГО на Белоруссию вступил в силу в России.

Госдума утвердила закон о расширении действия российского автострахования ОСАГО на территорию Белоруссии. Известно, что нововведение начнет работать с 1 января 2025 года. Эту информацию распространило агентство «Прайм».

Теперь владельцы автомобилей смогут активировать свой ОСАГО и на территории Республики Беларусь. Для этого им потребуется заключить дополнительное соглашение. Напомним, что данную процедуру смогут проводить только страховые компании, зарегистрированные в стране-участнице.

В случае аварии, возмещение ущерба будет проводиться в соответствии с законодательством страны, где произошло происшествие. По словам представителей РСА, в случае ДТП на территории Белоруссии претензии будут рассматривать в Белорусском бюро по транспортному страхованию (ББТС). Затем бюро направит счет на возмещение российской страховой компании.

Правительство надеется, что этот шаг в сфере автогражданского страхования упростит путешествия туристов и бизнесменов на автотранспорте в Белоруссию, подчеркнул Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.