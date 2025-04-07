Новый электромотоцикл «Арктур» дебютировал на российском рынке.

На выставке «Мотовесна-2025», прошедшей с 4 по 6 апреля, компания "Русь" представила свой первый электрический мотоцикл под названием "Арктур". Этот новаторский транспортный средство должно изменить представление россиян о мотоциклах, считают создатели.

На выставке был представлен рабочий прототип "Арктура" с оригинальным российским дизайном, собранный из российских и китайских компонентов. Этот прототип задуман как «новый стандарт транспортных средств для дорог общего пользования». Также был показан дизайн-концепт, который призван стать отправной точкой для новой линейки мотоциклов "Русь", учитывая местные условия и потребности водителей.

Информация о самом мотоцикле и его батарее пока остается скрытой. Участники выставки считают ее началом пути к запуску серийного производства "Арктура". В ближайшее время можно ожидать раскрытия новой информации о технических особенностях. Традиционно в России интерес к мотоциклам возрастает весной, что делает проведение подобных мероприятий актуальным.