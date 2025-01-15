Представлен проект первого в России летающего автомобиля

Дизайн-конструкторское бюро «Филатов» представило свой новый проект – летающий автомобиль ИФ-9, который является гибридом автомобиля и квадрокоптера. Этому можно верить, глядя на опубликованные официальные изображения.

У автомобиля есть двигатели с воздушными винтами, которые размещены на складных поворотных лучах в углах кузова. ИФ-9 работает от электричества, но также может использовать водород в качестве источника энергии. В планах разработчиков создать особенную кабину, которую можно будет отстегнуть вместе с парашютом в случае экстренной ситуации.

Салон летающего автомобиля рассчитан на двух человек – водителя и пассажира. Второе место для пассажира расположено за спиной водителя, а информация о поездке будет транслироваться на изогнутом экране приборной панели. Руль выполнен в виде авиационного штурвала.

На данный момент у конструкторского бюро есть модель ИФ-9 в масштабе 1 к 5 на пульте управления, а также симулятор полета в виртуальной реальности.

Интерес к разработкам в области летающих автомобилей проявляют компании из разных стран. Например, в Китае активно развивает этот сегмент компания XPeng.