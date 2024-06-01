Главная Новости VGV В России выйдут два доступных для семей кроссовера. Уровень цен обрадует.
Новости

В России выйдут два доступных для семей кроссовера. Уровень цен обрадует.

Компания VGV представила сертифицированные для российского рынка кроссоверы U70 Pro и U75 Plus.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.06.2024, 11:02·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Компания VGV представила сертифицированные для российского рынка кроссоверы U70 Pro и U75 Plus. Обе модели получили ОТТС, разрешающие их использование на дорогах общего пользования в России, и уже доступны для продажи в стране, сообщает пресс-служба производителя.

15 мая в Москве прошла официальная презентация обеих моделей. Выбор даты не случаен: это Международный день семьи, что подчеркивает важность семейных ценностей для VGV, которая создает автомобили для совместных поездок и путешествий.

«Автомобили марки VGV отлично подойдут для семейных поездок как в городе, так и за его пределами. Салон с большим количеством посадочных мест и качественная шумоизоляция делают поездки максимально комфортными для всех членов семьи», — подчеркнули в компании.

Обе машины оборудованы передовыми системами безопасности и предоставляют возможность добавления дополнительных опций. Благодаря отличной маневренности и приспособленности к разным дорожным условиям, кроссоверы становятся идеальным выбором для активных семей, готовых к приключениям на дорогах.

Характеристики модели VGV U70 Pro включают длину 4825 мм, ширину 1870 мм и высоту 1691 мм, колесную базу 2800 мм и дорожный просвет 200 мм. Объем багажника изменяется от 501 л (в пятиместной компоновке) до 1800 л (при сложенных задних сиденьях). Двигатель — 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л.с., работающий с шестиступенчатой коробкой передач или автоматом.

Кроссовер U75 Plus при схожих размерах имеет многорычажную заднюю подвеску, клиренс 190 мм и 2,0-литровый турбомотор с непосредственным впрыском, который, совместно с восьмиступенчатым автоматом, развивает 199 л.с. и 385 Нм крутящего момента.

Обе модели производятся на заводе «Юнисон» в Белоруссии и специально адаптированы под российские условия эксплуатации: подвеска прошла перекалибровку, и изменено более 200 деталей.

«Автомобили для российского рынка получили расширенный „зимний пакет“, включающий подогрев сидений, зеркал, стекол, форсунок стеклоомывателя и руля. Также обе модели получили улучшенную шумоизоляцию», — заверили в VGV.

Старт продаж кроссоверов VGV U70 Pro и U75 Plus в России назначен на июнь. Цены уже известны: U75 Plus будет стоить от 2,75 млн рублей; U70 Pro — от 2,1 млн рублей.

Также стало известно, что для автомобилей VGV будет создан отдельный офис и склад в России, где будут храниться все необходимые запчасти для российских покупателей.

Источник

VGV (5)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация