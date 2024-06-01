В России выйдут два доступных для семей кроссовера. Уровень цен обрадует.

Компания VGV представила сертифицированные для российского рынка кроссоверы U70 Pro и U75 Plus. Обе модели получили ОТТС, разрешающие их использование на дорогах общего пользования в России, и уже доступны для продажи в стране, сообщает пресс-служба производителя.

15 мая в Москве прошла официальная презентация обеих моделей. Выбор даты не случаен: это Международный день семьи, что подчеркивает важность семейных ценностей для VGV, которая создает автомобили для совместных поездок и путешествий.

«Автомобили марки VGV отлично подойдут для семейных поездок как в городе, так и за его пределами. Салон с большим количеством посадочных мест и качественная шумоизоляция делают поездки максимально комфортными для всех членов семьи», — подчеркнули в компании.

Обе машины оборудованы передовыми системами безопасности и предоставляют возможность добавления дополнительных опций. Благодаря отличной маневренности и приспособленности к разным дорожным условиям, кроссоверы становятся идеальным выбором для активных семей, готовых к приключениям на дорогах.

Характеристики модели VGV U70 Pro включают длину 4825 мм, ширину 1870 мм и высоту 1691 мм, колесную базу 2800 мм и дорожный просвет 200 мм. Объем багажника изменяется от 501 л (в пятиместной компоновке) до 1800 л (при сложенных задних сиденьях). Двигатель — 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л.с., работающий с шестиступенчатой коробкой передач или автоматом.

Кроссовер U75 Plus при схожих размерах имеет многорычажную заднюю подвеску, клиренс 190 мм и 2,0-литровый турбомотор с непосредственным впрыском, который, совместно с восьмиступенчатым автоматом, развивает 199 л.с. и 385 Нм крутящего момента.

Обе модели производятся на заводе «Юнисон» в Белоруссии и специально адаптированы под российские условия эксплуатации: подвеска прошла перекалибровку, и изменено более 200 деталей.

«Автомобили для российского рынка получили расширенный „зимний пакет“, включающий подогрев сидений, зеркал, стекол, форсунок стеклоомывателя и руля. Также обе модели получили улучшенную шумоизоляцию», — заверили в VGV.

Старт продаж кроссоверов VGV U70 Pro и U75 Plus в России назначен на июнь. Цены уже известны: U75 Plus будет стоить от 2,75 млн рублей; U70 Pro — от 2,1 млн рублей.

Также стало известно, что для автомобилей VGV будет создан отдельный офис и склад в России, где будут храниться все необходимые запчасти для российских покупателей.